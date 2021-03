Les obres a l'enllaç d'Aixovall finalitzaran en dos mesos

Sant Julià de LòriaAmb motiu del neguit que estan generant les obres de reconfiguració dels carrils de circulació a la sortida nord del túnel de la Tàpia i l'enllaç d'Aixovall, a la CG1, el comú de Sant Julià de Lòria ha celebrat aquest dimecres al vespre una nova reunió de poble per informar els veïns de la zona alta de la vila com s'ha estructurat la intervenció i com quedarà establerta finalment la mobilitat per aquest tram. L'actuació, segons ha confirmat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, té un termini d'execució estimat de dos mesos i correspon a la primera fase d'un projecte del Govern que servirà per establir un carril reversible entre Aixovall i el carrer Isidre Valls.

D'aquesta manera, cap a finals d'abril, que serà quan es pugui restablir el trànsit a la zona, s'eliminarà el carril en sentit sud que passa per sota del pont, és a dir, en direcció a Sant Julià, i es guanyarà un carril addicional a la boca nord del túnel de la Tàpia, que es complementarà amb un altre de reversible. D'aquesta manera, durant el període en què s'allarguen els treballs, els veïns de la part alta han d'efectuar un recorregut més llarg per accedir al centre de la vila i, precisament, la reunió ha servit per exposar que, un cop finalitzada l'actuació, aquesta restricció s'eliminarà.

Durant la torbada, en la qual hi han assistit una vintena de persones, el cònsol ha recordat que la voluntat de la corporació és "continuar amb la línia que portem des de l'inici del mandat", que es basa en posar en pràctica una política de transparència, malgrat que no sigui una obra impulsada pel comú.

Berenador del Coll de la Plana i animals de Naturlandia

D'altra banda, Majoral s'ha mostrat molest per les bretolades aparegudes al berenador del Coll de la Plana dos dies després d'haver-lo rehabilitat: "És una llàstima que el comú hagi de posar diners en la reparació d'instal·lacions comunals i dies després tornem a retrobar pintades a les taules", ha declarat. És per això que des del comú s'ha volgut fer una "crida a la responsabilitat" i al respecte per la resta de ciutadans. "Són diners públics de tots nosaltres", ha recordat.

El cònsol ha manifestat que el comú "ja va dipositar una denúncia oficial", malgrat que encara "no hem tingut la sort de poder saber qui ha sigut". Tot i això, ha assegurat que "es prendran mesures de seguretat gràcies a la instal·lació d'algunes càmeres de vigilància, tant en aquest indret com en d'altres".

En relació amb la mort del llop de Naturlandia, Majoral ha posat en relleu que aquest divendres ja es van donar a conèixer els motius de la defunció, i ara encara falta analitzar el document "i es mirarà de depurar responsabilitats". Tot i que no ha donat una data concreta, ha afirmat que "en molt breu" hi haurà notícies. Pel que fa als exemplars del parc d'animals, ha manifestat que "se'ls està buscant una destinació que gairebé tenim" definida i, per tant, "se seguiran els procediments escaients en el si del consell d'administració" i, si s'arriba a un acord, "els animals haurien d'acabar sortint d'aquí", ha finalitzat.