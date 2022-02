Les obres del pujador dels Fontanals del Pui constaran de dues fases i estaran enllestides a principis d'abril

Sant Julià de LòriaLes obres de condicionament del pujador dels Fontanals del Pui, adjudicades recentment, constaran de dues fases, de quatre i tres setmanes respectivament, i estaran enllestides la setmana del 4 d'abril. Així ho ha anunciat aquest dijous el cònsol major lauredià, Josep Majoral, durant la segona reunió de poble que el comú organitza per tractar aquesta qüestió amb els veïns de la zona del Solà.

Tal com s'ha detallat des de la corporació, la primera fase se centrarà en el tram que va des de la rotonda del pont de Fontaneda fins a les portes dels garatges dels edificis del Solà. S'iniciarà la setmana del 14 de febrer i s'allargarà fins a la setmana del 7 de març. Durant la fase 2 es treballarà des dels garatges de l'edifici del Solà fins a la carretera de Fontaneda. En aquest cas, l'actuació començarà la setmana del 14 de març i finalitzarà la del 4 d'abril.

Majoral ha volgut recalcar que "en cap cas" es tallarà el pas de vianants per la zona mentre durin les obres. L'única afectació que hi haurà durant la fase dos serà la prohibició d'accés als garatges particulars de l'edifici del Solà durant dos dies, entre les 9 i les 19 hores. "Aquest és el punt que més problemes generarà als veïns, amb el benentès de què en el cas que hi hagués una urgència extrema sempre es pot posar una planxa per deixar sortir o entrar als veïns", ha indicat el cònsol. Tanmateix, els treballs obligaran el comú a prohibir el trànsit de persones per les escales que donen accés a la carretera de Fontaneda.

Majoral ha ressaltat que aquesta reunió de poble "l'emmarquem en el que volem que sigui un pilar de la nostra legislatura com és la transparència, la informació i explicar el que es fa i el que passa a la parròquia". Cal recordar que l'obra es va adjudicar a l'empresa Fernando i Fills i compta amb un pressupost d'uns 125.000 euros.