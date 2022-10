Els odontòlegs es planten: o s'augmenten les tarifes o deixaran d'entrar per la CASS

Andorra la VellaEls odontòlegs han anunciat que volen desvincular-se del conveni amb la Seguretat Social per les discrepàncies sobre les tarifes que estan cobrant pels actes mèdics perquè asseguren que com no s'han variat durant molts anys no corresponen a la realitat. La desvinculació del conveni significaria, en cas que no s'arribi a un acord amb la CASS, que els dentistes deixarien d'entrar per la sanitat pública i s'hauria d'anar de forma privada i sense retorn del 75% del cost.

La presidenta del Consell d'Administració de la parapública Montserrat Capdevila s'ha mostrat comprensiva amb les peticions dels odontòlegs i ha mantingut una primera reunió amb els representants del Col·legi d'Odontòlegs.

La seguretat social vol reconduir la situació amb el gremi i la presidenta del Consell d'Administració considera, segons recull Andorra Televisió, que entrar a renegociar el conveni és lògic. Montserrat Capdevila, explica que ens trobem en una època postpandèmica amb una inflació molt elevada i on les tarifes d'aquests col·lectius no s'han tocat des de fa molts anys. També detalla que "és lògic que ens asseguem en una taula per renegociar els convenis".