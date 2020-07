L'oferta turística d'aquest estiu, al suplement de l'ARA Andorra

260x366 La portada del suplement. La portada del suplement.

"Obert per vacances" és el titular de portada del suplement en paper de l'ARA Andorra que aquest dijous es pot trobar als quioscos juntament amb el Diari ARA de Catalunya. En un total de setze pàgines, es detalla l'oferta turística que presenta Andorra per a aquestes vacances d'estiu, tant destinada a andorrans i residents que decideixin quedar-se al país com pels turistes de proximitat que optin per Andorra per passar-hi uns dies.



En aquest suplement el lector trobarà informació sobre el recentment presentat festival de música que tindrà lloc a la plataforma de Soldeu durant el mes d'agost i el primer dissabte de setembre. També hi podrà llegir una entrevista amb el cap de Govern, Xavier Espot, en què assegura que "Andorra és un país ‘covid ready’, segur per venir-hi a pernoctar amb total garantia". El lector també hi podrà trobar àmplia informació sobre l'oferta de muntanya a les estacions, així com la reobertura de Caldea amb la nova piscina panoràmica sobre el riu Valira. A més, el suplement destaca la proposta comercial, amb la informació detallada per poder fer les compres al país. Per últim, a la contraportada s'entrevista una guia de muntanya, un dels professionals del país que aquest estiu espera tenir molta feina amb els turistes que optin per la natura.