Oficialitzat el nomenament de Galabert com a president de la CASS

Andorra la VellaEl consell d’administració de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha celebrat aquest dimarts una sessió extraordinària en la qual s’ha acordat el nomenament de Marc Galabert com a president del consell d'administració de la CASS i com a president del consell d'administració del fons de reserva de jubilació.

D'aquesta manera el consell d'administració de la CASS ha oficializat el que el consell de ministres del dia 18 d'octubre va aprovar: nomenar Galabert com a nou representant del Govern a l'òrgan de gestió de la parapública en substitució de Montserrat Capdevila. Ja llavors es va anunciar que el nou nomenament es faria efectiu l'1 de novembre.

Galabert va néixer a Andorra la Vella el 1986. Llicenciat en administració i direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona, màster i doctor en història econòmica per la Universitat de Barcelona i la Universitat Carlos III de Madrid amb una tesi sobre els orígens i desenvolupament de la banca andorrana. Ha treballat com a professor de matemàtiques a l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp (2011-2015), i com a professor i coordinador del diploma professional avançat en administració i finances i del bàtxelor en administració d'empreses de la Universitat d'Andorra (2015-2019). En la darrera legislatura va ostentar el càrrec de secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, així com també la direcció del departament d’Estadística durant l’últim any de legislatura. Va ser el comissari general d'Andorra a l’ Expo2020 Dubai 2019-2023.

Galabert compartirà responsabilitats en el si del consell d’administració amb la resta de membres nomenats pel Govern –Jordi Cinca, Pilar Serrano i Carla Guerrero– i amb els representants electes: Jacqueline Caubet i Montserrat Martínez com a representants dels assalariats, Jacint Risco com a representant dels pensionistes, i Francesc Zamora com a representant dels empresaris.