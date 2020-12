L'oficina de Pyrénées a Sant Julià fa 25 entrevistes el primer dia

La primera jornada d'activitat a l'oficina d'atenció laboral que el grup Pyrénées ha obert a Sant Julià de Lòria ha efectuat 25 entrevistes. Tot i que per accedir-hi cal demanar cita prèvia enviant un Whatsap al telèfon 648 455 o un correu electrònic a l’adreça noupunt@pyrenees.ad, l'oficina també ha rebut alguns currículums de persones interessades que s'hi han apropat sense haver reservat.

Els dubtes principals de les persones que s'hi han acostat ha estat la data d'inici del nou centre comercial i si es mantindrà la posició i el sou que tenien com a treballadors del Punt de Trobada. De fet, la data d'inici de l'activitat del nou centre encara no se sap, i des del grup expliquen que quan comencin obres podran concretar una mica més la data prevista per a l'obertura. Pel què fa al segon dubte, categoria professional i sou, apunten que s’estudiaran necessitats i perfils disponibles i es quadraran en funció de la vàlua professional de cadascú.

En total, en els darrers mesos ja s’ha contactat amb més de 180 persones i alguns extreballadors del Punt ja s’han incorporat a Grup Pyrénées.