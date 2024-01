Onada de calor en ple hivern

Andorra la VellaEl sol continuarà sent un protagonista indiscutible durant els pròxims dies. I no només això, sinó que les temperatures augmentaran, segons informa Météo Pyrénées. Els pronòstics de l’ens apunten que s’esperen entre 20 i 22 graus a diferents punts del Pirineu i entre 24 i 25 als Pirineus orientals. Es tracta de temperatures surrealistes en ple hivern i que no només es viuran durant una jornada. El Servei Meteorològic Nacional assenyala que la temperatura màxima al Principat entre el dimecres i el divendres oscil·larà entre els 17 i els 19 graus.