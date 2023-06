Un ordinador per cada dos alumnes als centres escolars

Andorra la VellaEls 32 centres no universitaris del Principat tenien a data 31 de desembre un total de 4.350 ordinadors personals, que es reparteixen en 2.576 ordinadors de sobretaula, 947 portàtils i 827 tauletes, el que equival a un increment del 0,7%, del 5,1% i una davallada del 2%, respectivament, en comparació amb l'any anterior. Això representa un augment general de l'1,1%. De les dades anteriors i del total d'alumnes (11.451 el curs 2022-2023), es desprèn la ràtio d'alumnes per ordinador. Per al curs 2022-2023 hi ha un ordinador per cada 2,6 alumnes, la mateixa ràtio que el curs anterior. Això significa que els alumnes han tingut una igual disponibilitat d'ordinadors en comparació al curs anterior. Si a aquesta dada li afegim els 1.470 dispositius propis dels alumnes, la ràtio se situa en 2 alumnes, segons dades de l'àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, revisades i tractades pel departament d'Estadística.

Cal destacar que el 100% dels ordinadors de sobretaula, portàtils i tauletes tenen accés a internet. Respecte a l'evolució en la dotació, es constata que en els darrers cinc anys s'ha incrementat en un 43,8%, passant de 3.026 dispositius l'any 2018 a un total de 4.350 l'any 2022.

Quant a pissarres digitals interactives (211), projectors (909) i altres actius tecnològics (9.897), durant el curs 2022-2023 s'ha disposat d'11.017 dispositius. Això equival a un descens del 7% respecte al curs anterior. Respecte a l'evolució en la dotació en els darrers cinc anys, s'ha incrementat en un 26,6%, passant de 8.699 dispositius l'any 2018 als 11.017 el 2022.

Comparant les dades amb les darreres disponibles d'Eurostat, publicades dins l'informe de la '2nd Survey of Schools: ICT in Education' de l'any 2019 amb dades referents al curs 2017- 2018, el Principat, amb quatre alumnes per ordinador, se situaria a la part baixa de la comparativa amb una ràtio força baix amb relació a altres països. Aquesta dada és clarament millor que la de la mitjana europea, que se situa als 10 alumnes per dispositiu, i on només sis països presenten millors dades que Andorra (Regne Unit, Països Baixos, Eslovàquia, Suècia, Finlàndia i Malta).