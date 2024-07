Ordino amplia cinc hectàrees la gestió forestal per la prevenció d'incendis

Andorra la VellaPrevenir incendis forestals i millorar la seguretat i salut dels boscos. Aquests són alguns dels motius pels quals el comú d'Ordino ha decidit ampliar aquest any la gestió forestal en cinc hectàrees més i actuar sobre una zona situada a sobre del poble de Llorts.

Una actuació que s'emmarca dins la gestió forestal que el departament de Medi Ambient del comú realitza anualment amb una inversió de 30.000 euros i que, tal com ha destacat el cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu, tot i que aquesta iniciativa no generarà beneficis econòmics per a la corporació, permetrà minimitzar el risc en la zona.

"Es tracta d'una àrea propera a un nucli urbà que, en el futur, podria convertir-se en una zona perillosa i servir de combustible per a la resta de boscos. Hem detectat zones allunyades on l'accés no es pot fer amb vehicles rodats i que estan molt deixades", ha alertat Betriu, assenyalant que s'actua precisament en aquest perímetre perquè no hi ha biodiversitat, ja que no hi entra la llum del sol. "Fins ara, l'objectiu era trobar un equilibri entre la prevenció d'incendis i l'aprofitament. Aquest any sabem que la recuperació de la inversió serà més baixa, però és una prioritat. D'aquí a uns anys, quan hagin crescut nous arbres, es podrà treure un rendiment dels arbres i recuperar-los per la biomassa" ha indicat el cònsol ordinenc, mentre avançava que el concurs en qüestió està pendent de publicar. "És malaguanyat que no puguem fer un aprofitament del 100%, però hem de prioritzar" ha ressaltat Betriu.

Pel que fa a la biomassa, Betriu ha recordat que un dels objectius del comú és aconseguir l'autosuficiència del Centre Esportiu d'Ordino (CEO), que actualment obté un 90% de les seves calories de la biomassa de la parròquia. "Utilitzem una caldera de biomassa que proporciona calefacció i aigua calenta a l'equipament. Això ens permet generar entre un 30% i un 50% de l'energia renovable necessària, i ens proporciona un estalvi important, ja que hem reduït un 80% la despesa en gasoil" ha explicat Betriu, qui ha admès que li agradaria aplicar el sistema a altres edificis de la parròquia, tot i que de moment s'han centrat tots els esforços en el CEO. En aquest sentit, Betriu ha assenyalat que seria interessant impulsar la planta d'estelles comunal, una infraestructura de país que "donaria resultats als set comuns".

D'altra banda, en relació a l'estudi sobre l'aprofitament de la biomassa forestal del país, que va sorgir de l'acord de crear una comissió de treball per a optimitzar la gestió dels boscos comunals durant l'última reunió de cònsols, Betriu ha informat que encara s'ha de concretar com s'encomanarà. "Hem de preparar el concurs. Cada comú té la seva particularitat econòmica i cada corporació hi destina una part" ha detallat el cònsol menor ordinenc, qui ha deixat clar que la iniciativa és molt important per Ordino. "Aconseguir un aprofitament de la matèria primera forma part del nostre tarannà" ha apuntat Betriu, mentre recordava que, a escala de sostenibilitat, la corporació ha invertit aquest últim any en tres cobertes fotovoltaiques d'edificis públics de la parròquia.