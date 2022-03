Ordino arregla el paviment del casc antic

OrdinoOrdino repararà el paviment del casc antic de la parròquia. Tal com informen des de la corporació, l'objectiu de les obres és la reparació de les voravies i pedres d'algun carrer, així com la reparació de les juntes de les llossanques de les voravies malmeses. A més, remarquen que els treballs no afectaran la circulació de vehicles ni tampoc al pas dels vianants, ja que si es reforma una banda, sempre quedarà disponible el mig del vial o l'altra voravia.

L'adjudicació, que va sortir publicada aquest dimecres al BOPA, ha recaigut a l'empresa Construccions SIMOS SA per un import de 173.401,32 euros. Tot i així, el cost estimatiu de les obres és de 178.386,95 euros, i el projecte encara està pendent de signatura. En principi, es preveu que els treballs puguin començar a finals d'aquest mes de març o a principis d'abril i el termini d'execució és de vuit setmanes.