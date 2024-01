Ordino augmenta els seus tributs un 3%

Andorra la VellaOrdino ha anunciat un augment en diverses taxes municipals a partir del proper exercici fiscal. La mesura inclou un increment del 3 a 4% en l'impost del foc i lloc, així com una elevació corresponent en el gravamen sobre la propietat, la radicació i la taxa dels serveis públics.

Aquesta decisió, presa per l'equip de govern, té com a objectiu generar ingressos addicionals per sufragar les despeses municipals i mantenir la qualitat dels serveis oferts als residents d'Ordino.

No obstant això, en un intent de mitigar l'impacte d'aquest increment fiscal sobre els ciutadans, el comú ha decidit bonificar amb un 6% la quota de l'escola bressol per als infants residents a la parròquia. A més, els usuaris del centre esportiu també rebran una bonificació del 6% en les seves quotes.