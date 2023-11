Ordino és escollit com un dels pobles més bonics del món

OrdinoPer als viatgers que desitgin visitar destins locals més petits i autèntics, l'Organització Mundial del Turisme de les Nacions Unides (OMT) ha publict dels millors pobles turístics. Aquest 2023, 55 pobles han estat reconegudes per l'organització internacional, que se centra en el turisme sostenible, enfront dels 32 de l'any passat. La primera llista es va publicar en 2021, quan va començar el programa.

En la llista d'enguany s'ha inclòs Ordino com a un dels pobles europeus més bonics i que ha apostat pel medi ambient i la sostenibilitat. Cal recordar que Ordino es troba catalogat com a reserva de la biosfera.

La llista inclou petites ciutats i pobles de llocs tan diversos com Mèxic, la Xina, Etiòpia i Itàlia. No hi ha un rànquing dels pobles, sinó que tots apareixen en ordre alfabètic en anglès.

La OMT afirma que reconeix "destinacions turístiques rurals amb actius culturals i naturals acreditats, un compromís amb la preservació dels valors comunitaris i una clara aposta per la innovació i la sostenibilitat".

Llistat

- Al Sela, Jordania

- Barrancas, Chile

- Biei, Japón

- Caleta Tortel, Chile

- Cantavieja, España

- Chacas, Perú

- Chavín de Huantar, Perú

- Dahshour, Egipto

- Dhordo, India

- Dongbaek, República de Corea

- Douma, Líbano

- Ericeira, Portugal

- Filandia, Colombia

- Hakuba, Japón

- Higueras, México

- Huangling, China

- Jalpa de Cánovas, México

- Kandovan, Irán

- La Carolina, Argentina

- Lephis Village, Etiopía

- Lerici, Italia

- Manteigas, Portugal

- Morcote, Suiza

- Mosan, República de Corea

- Oku-Matsushima, Japón

- Omitlán de Juárez, México

- Oñati, España

- Ordino, Andorra

- Oyacachi, Ecuador

- Paucartambo, Perú

- Penglipuran, Indonesia

- Pisco Elqui, Chile

- Pozuzo, Perú

- Saint-Ursanne, Suiza

- Saty, Kazajstán

- Schladming, Austria

- Sehwa, República de Corea

- Sentob, Uzbekistán

- Shirakawa, Japón

- Sigüenza, España

- Shirince, Turquía

- Siwa, Egipto

- Slunj, Croacia

- Sortelha, Portugal

- St. Anton am Arlberg, Austria

- Tân Hoá, Vietnam

- Taquile, Perú

- Tokaj, Hungría

- Văleni, Moldavia

- Vila da Madalena, Portugal

- Xiajiang, China

- Zapatoca, Colombia

- Zhagana, China

- Zhujiawan, China