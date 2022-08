Ordino insta l'empresa que vendrà ampolles d'aire d'Andorra que retiri el logo de reserva de la biosfera

OrdinoOrdino ha instat l’empresa Essentitalair a què retiri de la seva publicitat el logo de la parròquia dins de la publicitat on anuncia el nou negoci de vendre aire d’Andorra en ampolles per comercialitzar-ho a tot el món. Un dels impulsors de l’empresa és el cònsol honorari rus a Andorra Narcís Socías. Precisament la marca d’Ordino com a reserva de la biosfera és un dels principals reclams de la companyia per establir la qualitat de l’aire que es vendrà envasat i amb un inhalador, similar al que s’utilitza quan es respira oxigen. Segons fonts properes al comú d’Ordino, s’ha constatat que l’anunci que s’ha instal·lat a Andorra la Vella en un cartell de grans dimensions mostra el logo ordinenc com a reserva de la biosfera i s’ha instat a la retirada tenint en compte que l’ús, segons aquestes fonts, de qualsevol imatge o nom de la parròquia només es pot contemplar en cas que es faci una petició formal al comú. També s’ha pogut confirmar que s’està utilitzant la marca d’una forma que va molt més enllà perquè fins i tot els treballadors porten el logotip d’Ordino a reserva de la biosfera en les jaquetes de l’empresa. En tots els casos, s’hauria utilitzat sense el consentiment legal i, per tant, s’insta a la retirada.