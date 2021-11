Ordino ubica l'encesa de llums de Nadal als jardins de la Casa Pairal i amplia el Christmas Village

OrdinoOrdino recupera els actes de Nadal en el format més tradicional possible. Aquest divendres, la cònsol menor de la parròquia, Eva Choy, i el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta han presentat la campanya per les festes nadalenques. Enguany, la novetat serà el canvi d'ubicació de l'encesa de llums que es farà el 3 de desembre a les 18 hores als jardins de la Casa Pairal. Fins ara, cada any es feia a la plaça major, però és un espai que "ha quedat petit" i on s'acumulava molta gent dificultava la visió dels espectacles i de l'encesa, ha indicat Choy, assegurant que han buscat un espai més ampli a prop del centre del poble. "Es podrà veure una panoràmica del poble d'Ordino", ha declarat, assegurant que així tothom podrà bé de les il·luminacions. Un dels altres trets característics en els darrers anys és el Christmas Village, que torna un any a la parròquia del 3 al 8 de desembre aprofitant el pont de la constitució d'Espanya.

Així, el tret de sortida de la programació de Nadal s’iniciarà el 3 de desembre amb l’encesa de llums, quan l’esbart Valls del Nord estrenarà una nova coreografia sobre una llegenda de Tristaina. L’espectacle el faran sis dansaires abans de l’encesa i a banda de la nova coreografia i de la música, també estrenaran vestuari. Tal com ha explicat la cònsol menor, i si les mesures sanitàries ho permeten, enguany tornaran a recuperar el repartiment de coca i xocolata pels assistents.

Entre la vintena d’activitats programades fins al 5 de gener, Choy també ha destacat la instal·lació, que faran per primera vegada, d’un arbre de Nadal il·luminat i decorat amb dibuixos d’infants d’entre 8 i 9 anys de la parròquia. Aquest acte és el que ha inspirat l’eslògan de Nadal de la parròquia que és ‘Projecta el teu Nadal a Ordino’. Aquest arbre es trobarà ubicat a Prat de Call i l’encesa es farà el 7 de desembre. Al mateix dia i al mateix lloc, també hi haurà la representació de l’espectacle ‘El Trencanous’, produït pel Jove Ballet d’Andorra amb la participació dels alumnes de l’escola Líquid Dansa. També a Prat de Call, però el 5 de desembre, es tornarà a fer la representació de l’Ossa. De fet, la cònsol menor ha manifestat que han decidit mantenir la funció a Prat de Call perquè “dona més visibilitat". A més, ha recordat que l’espectacle està en camí de ser considerat patrimoni immaterial de la Unesco, juntament amb el ball d’Encamp i el de l’Alt Vallespir.

D’altra banda, al llarg d’aquests dies, es reprendran les activitats infantils com la gimcana per anar a buscar el tió el 4 de desembre i també s’organitzaran diversos tallers com un de decoracions de taula, un de ‘crackers’ i un altre de cuina de plats lleugers. Finalment, Choy s’ha mostrat satisfeta per poder recuperar l’arribada tradicional tant del Pare Noel com la dels Reis d’Orient, que es faran a la plaça Major i a l’ACCO, respectivament. Pel que fa als concerts, enguany, a banda del tradicional de Cap d’Any, dins de l’Ordino Clàssic també s’ha organitzat un concert de Nadal per a tots els públics.

Christmas Village

En el marc de les activitats de Nadal, també es desenvoluparà la fira anomenada Christmas Village. Per aquesta edició, tal com ha avançat Serracanta, la fira amplia els espais i s’ubicarà al patí i l’era de Casa Rossell, al carrer Major i a l’Era d’Ordino. “Seguirem mantenint els angelets que indicaran a la gent cap on ha d’anar”, ha informat el conseller, afegint que a banda de les parades, també hi haurà xerrades, concerts, titelles, tallers de manualitats, i fins i tot, algunes sorpreses.

Quant a les parades, hi haurà un total de 25 casetes repartides a l’aire lliure i nou parades més dins l’Era d’Ordino, on es podran adquirir productes nadalencs o de menjar i també de quilòmetre zero. De fet, 31 de les 34 parades totals són del Principat i només n’hi ha tres d’estrangeres. El mercat s'inaugurà el 3 de desembre a les 16 hores i aquest primer dia estarà obert fins a les 20 hores. Per la resta de dies, l'horari de la fira serà de les 11 a les 20 hores a excepció del darrer dia, el dimecres 8 de desembre, que serà de les 11 a les 14 hores.