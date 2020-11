Una organització internacional de defensa dels drets humans demana que es retirin els càrrecs contra Vanesa Mendoza

L'organització no governamental Servei Internacional per als Drets Humans (sigles ISHR en anglès) ha difós aquest divendres una missiva en què demana a la delegació del Comitè Permanent d'Andorra a les Nacions Unides que es retirin els càrrecs judicials contra l'activista andorrana Vanesa Mendoza Cortés, i que es garanteixin els drets de les persones que lluiten pels drets humans.



L a carta explica que Mendoza afronta almenys dos procediments judicials relacionats amb el seu activisme. En un cas en què va rebre una notificació formal, s’enfronta a acusacions de calúmnies contra el govern, difamació contra els coprínceps i delictes contra les institucions de l’Estat a causa de les declaracions que va fer als mitjans i el seu compromís amb el CEDAW. Aquests càrrecs comporten fins a quatre anys de presó.

En un cas a part relacionat amb l’organització d’una protesta al setembre de 2019 en què es demanava la despenalització de l’avortament, va ser presentada a la policia per declarar el novembre de 2019, però encara no ha rebut una notificació formal dels càrrecs que s’enfronten.

L'ens insta Andorra a retirar tots els càrrecs contra Mendoza, oferir garanties que deixarà de ser intimidada, amenaçada o assetjada judicialment i que es garanteixi el seu dret a un recurs efectiu per a les represàlies a les quals va ser objecte.



Aquest dijous, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, afirmava davant el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (ONU) que si la presidenta d’Stop Violències té indicis d’estar amenaçada o si se sent intimidada que “es dirigeixi a la Justícia”. La dirigent afegia que Mendoza no anirà a la presó.