Un pacient menys per coronavirus disminueix els ingressats a 26

La pressió sobre el sistema sanitari ha disminuit aquest dijous, i a l' Hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 26 pacients ingressats per coronavirus, un menys que aquest passat dimecres. A planta hi ha 19 persones ingressades, i a la Unitat de Cures Intensives hi continua havent set pacients. Tot i així, hi ha una persona més sota ventilació mecànica, elevant la xifra a cinc, tal com ha indicat el SAAS a través de les xarxes socials. D'altra banda, també cal recordar que continua havent nou residents de Salita ingressats a la cinquena planta del Cedre, després que s'habilités com una àrea Covid.