Un de cada quatre pacients amb Covid a l'UCI pateix una trombosi asimptomàtica

Un de cada quatre pacients greus amb Covid-19 que ingressen a l'UCI van patir una trombosi venosa o pulmonar, asimptomàtica en un 62% dels pacients. Aquests són els resultats d'un estudi dels hospitals universitaris Vall d'Hebron i Germans Trias i Pujol de Barcelona, portat a terme l'abril del 2020. Davant d'aquests resultats, els investigadors consideren clau administrar dosis més elevades d'anticoagulants en pacients crítics per reduir el risc de complicacions. Els resultats de la investigació s'han publicat a la revista científica 'European Journal of Vascular and Endovascular Surgery'.



Els investigadors van realitzar una ecografia als 230 pacients ingressats a les UCI, en un interval de temps de 48-72 hores en total. En el moment de l’ecografia, es van detectar 58 pacients (un 25,2%) que tenien trombosis venoses i/o embòlies pulmonars. D’aquests, un 32,8% –un 7% del total de pacients– eren simptomàtics.



L’estudi també mostra que els pacients amb tromboembolismes venosos a les cames tenien una estada més llarga a l'UCI. En concret, 22 dies de mitjana en els casos amb trombes i 17 dies en els casos sense trombes, tot i que no hi havia diferències en la mortalitat.



"Hem comprovat que els pacients amb Covid-19 greu tenen un risc incrementat de tromboembolisme venós. Això és degut a la pròpia infecció per SARS-CoV-2 i també a causa de la immobilització dels pacients i el tractament que necessiten, com ara la implantació de catèters", explica el doctor Sergi Bellmunt, cap del Servei d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular de Vall d’Hebron i investigador del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Risc elevat

En base als resultats de l’estudi, els autors consideren necessari administrar dosis més elevades de tractament anticoagulant, com l’heparina, com a profilaxis en els pacients amb Covid-19 greu a l’UCI. "Sabent que tenen un risc elevat de trombosis, i tenint en compte que hem observat pocs casos amb hemorràgia, seria necessari administrar heparina en dosis més elevades de l’habitual en aquests pacients ja des del moment de l’ingrés, per tal d’evitar que hi hagi complicacions greus més endavant", destaca el doctor Secundino Llagostera, cap del Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’hospital universitari Germans Trias i Pujol.