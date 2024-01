El Pacte de salut preveu la planificació a 20 anys de professionals sanitaris

Andorra la VellaLa ministra de Salut, Helena Mas, ha presentat avui el Pacte Nacional per a la Qualitat, l’Eficiència i la Sostenibilitat del Sistema Sanitari d'Andorra, un document que marca una fulla de ruta participativa per abordar els reptes futurs en els àmbits sanitaris, socials i polítics. Amb la participació de més de cinquanta agents d'aquests sectors, el pacte té com a objectiu principal assegurar la millora contínua del sistema sanitari amb el màxim consens possible.

La ministra Mas ha destacat la importància del document com a base per orientar les accions del sistema sanitari en els propers anys, posant èmfasi en la necessitat de la col·laboració entre tots els actors involucrats. Ha subratllat que les decisions relacionades amb la salut van més enllà del context polític i que és essencial involucrar tots els interessats en la definició de les polítiques sanitàries.

El Pacte Nacional se centra en quatre línies estratègiques: promoció i protecció de la salut, accés a una assistència sanitària de qualitat, sostenibilitat i equitat del sistema sanitari, i recerca i innovació. Es destaca l'èmfasi en fomentar hàbits saludables des de la infància, millorar l'atenció primària i impulsar la recerca i la innovació com a mitjans per millorar la qualitat del sistema sanitari.

Entre les accions previstes, la ministra ha anunciat la planificació dels professionals sanitaris necessaris en un horitzó temporal de 20 anys, garantint formació continuada i fomentant la col·laboració amb centres i entitats dels països veïns. També s'abordarà la revisió i actualització de la cartera de serveis de la CASS i es reforçarà l'atenció primària, adaptant la Història Clínica Compartida i millorant els serveis hospitalaris.

A nivell legislatiu, es treballarà en l'elaboració de la Llei d'aplicació del Conveni marc contra el tabac, la Llei de l'oblit sanitari i oncològic, la Llei del medicament i un nou text que reguli el funcionament del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària.

El Pacte Nacional també destaca la importància de la recerca i la innovació per millorar la salut, així com la necessitat de revisar el model de finançament i millorar els mecanismes d'inspecció i control per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari.