Mor un padrí de Salita per la Covid

Aquest dimarts s’ha confirmat la mort d’un padrí que formava part del grup de persones que provenia de Salita i que des de feia dies romania a l’espai antiCovid que s’ha habilitat al centre socio sanitari el Cedre. És la segona defunció d’un resident d’aquest centre privat, i la cinquena de la segona onada de l’epidèmia del Sars Cov 2, totes elles han tingut lloc durant aquests darrers dies.

Recordem que fa tot just dues setmanes, quan encara no s’havien de lamentar pèrdues humanes per la infecció del virus en aquesta segona onada, un brot va afectar una desena de residents i un treballador, que van haver de ser traslladats a l’espai habilitat del Cedre.



La defunció arriba tot just dos dies després de les cinc altes que es van donar a residents que estaven ingressats al centre colomenc.