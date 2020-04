Els padrins gaudeixen de la seva primera sortida després d'un mes de confinament

Aquest dijous al migdia s'ha produït la primera sortida, en 35 dies de confinament, per a la majoria de padrins i padrines. Les passejades curtes, les petites compres i els descansos breus als bancs habilitats pels comuns han estat les dinàmiques més habituals entre la gent gran. Segons la policia, "gairebé no ha estat necessari recordar a la població cap norma"; els padrins han complert, també, amb la normativa de dur mascareta i guants en tot moment, tot i que alguns reconeixien que se'ls fa una mica difícil "respirar amb la cara tapada".

Molts d'ells estan acostumats a estar-se la majoria del temps a casa i han seguit sense gaires incomoditats el confinament. "Tots som conscients que hem de creure allò que diu el Sr. Benazet i aguantar el que calgui perquè la situació se solucioni", han declarat a l' ARA Andorra, però també admetien que "és una llàstima veure els carrers tan buits i totes les botigues tancades el primer dia que sortim".

També a les parròquies altes com Ordino o la Massana les famílies han aprofitat l'estona que podien sortir per passejar per carrers i camins rurals. Per a molts infants també ha estat el primer dia que podien anar més enllà del replà de casa.