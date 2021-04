Els padrins ja tenen les claus dels horts socials de la Margineda

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha lliurat aquest dijous trenta-cinc claus de les parcel·les dels horts socials de la Margineda als padrins que s'havien apuntat i ha començat, d'aquesta manera, la temporada de cultiu en aquestes terres. A l'acte de lliurament hi han assistit, a més dels 35 hortolans, la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol; la consellera de Social, Meritxell Pujol; una representació de la Fundació Julià Reig, que forma part del projecte dels horts des de la seva posada en marxa, i Xavier Cardelús, el propietari que cedeix els terrenys.

Tots els padrins residents a la capital i més grans de 65 anys que ho han demanat, han aconseguit el seu hort i ningú s'ha quedat sense. En total, hi havia disponibles 29 horts i 6 puntes, que ja estan adobats i preparats per començar a cultivar. "Ja tenen les claus i sovint s'animen de seguida, comencen a plantar i aleshores ve una gelada, perquè aquest país és complicat, així que potser cal començar amb les escaroles i després també hi ha les tomates, que agraden molt tot i que costen pel clima ja que fa poc sol, però ells sempre ho proven i alguns anys els hem pogut tastar i d'altres no", ha explicat Marsol.

Els horts estaran a la disposició dels padrins fins al setembre o l'octubre, quan acabarà la temprada. Aleshores, els hortolans han de retornar les claus, es fa un dinar i es tasten els cultius que han reeixit. "El que volem destacar sobretot és que només es fan servir productes ecològics, no volem que hi tirin cap tipus de fosfat perquè creixin les plantes, i això és una de les coses que intentem que funcioni perquè pensem que és el principi d'aquest tipus de cultiu; de fet, el comú tampoc fa servir fitosanitaris en els parcs públics", ha assegurat la cònsol major de la capital.