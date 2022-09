Es van pagar 850.000 dòlars a Julio Iglesias a través de societats fantasma a BPA per a un concert privat

Andorra la VellaJuan Ramón Collado, conegut com l’advocat del poder a Mèxic per haver defensat a personalitats com l’expresident del país Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partit Revolucionari Institucional (PRI), és un admirador de Julio Iglesias. I, per aquest motiu, aquest lletrat que roman a la presó des de 2019 per blanqueig de capitals i delinqüència organitzada, va voler que l’intèrpret espanyol amenitzés la seva festa privada de 50 aniversari. Un complex residencial de luxe a Acapulco amb capacitat per a 450 assistents va acollir la celebració i el concert el maig de 2014.

EL PAÍS ha tingut accés al contracte “confidencial” entre Iglesias i Collado. El document revela que l’advocat va pagar a l’artista 850.000 dòlars (845.584 euros) “lliures d’impostos” per un espectacle de 75 minuts. I que va transferir aquests honoraris a través d’un compte a BPA a nom d’una de les seves societats instrumentals (sense activitat) domiciliada a Amsterdam, Constellation Investments CV.

El cantant va facturar la seva actuació mitjançant la seva companyia en el paradís fiscal del Carib de les Illes Verges Britàniques, International Concerts Ltd, i va cobrar en un compte del banc UBS del territori off shore de Bahames. En paral·lel al pagament, Collado es va comprometre per contracte a pagar a Iglesias un equip de seguretat de quatre escortes i a fer-se càrrec de les despeses d’una suite i cinc habitacions senzilles en un hotel de cinc estrelles. A més, va pagar 20 habitacions en altres establiments d’entre tres i quatre estrelles per a l’hostalatge de l’equip de l’artista.

Per a fer arribar els diners a Iglesias, l’advocat va utilitzar una companyia integrada en el seu obscur entramat financer a la Banca Privada. El lletrat actualment empresonat a Mèxic va arribar a tenis 24 comptes a BPA on va moure 120 milions de dòlars entre 2006 i 2015.

La Batllia té embargats més de 90 milions de dòlars que Collado havia tingut a BPA. L’advocat esta en presó acusat de blanqueig i de ser el testaferro de polítics mexicans que netejaven diners a través de Banca Privada.