Pagesos de la Cerdanya i l'Alt Urgell bloquejaran l'accés a Andorra el dimarts

Andorra la VellaQuan semblava que els accessos d’Andorra no patirien més bloquejos per part d’agricultors després de les protestes del cap de setmana anterior, els pagesos catalans convoquen pel dia 6 de febrer, el pròxim dimarts, una mobilització en forma de marxa lenta per la carretera N-145, la que connecta Espanya i Andorra, segons recull RTVA. Es preveu que, dimarts a les 11 hores, pagesos de la Cerdanya i l'Alt Urgell es trobin a la rotonda que dona accés a la carretera. I aniran i tornaran fins a la duana. Fins a les 18 hores bloquejaran la rotonda de la Seu d’Urgell amb passos intermitents pels vehicles. Demanen a la Generalitat que gestionin les zones salvatges, ja que provoquen destrosses a les seves collites i, per tant, impacten en les despeses del sector pel manteniment de les terres. Asseguren que sortiran a les carreteres amb o sense permís del Departament d’Interior.