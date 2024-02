Els pagesos de la Cerdanya tindran més força per intentar tancar l'accés a Andorra

Andorra la VellaEls pagesos de la Cerdanya francesa no tenen cap dubte que el següent intent de tancar l'accés a Andorra serà exitós. Tal com informa RTVA, en aquesta ocasió estaran acompanyats pels d'altres territoris, com l'Arieja, i això els permetria reunir entre 300 o 400 agricultors i ramaders per la protesta.

Des del comú d'Encamp es mostren preocupats perquè "es pregui Andorra com a ostatge per protestar". Tot i això, el seu cònsol menor, Xavier Fernández, agraeix la feina feta per a evitar el bloqueig de divendres.