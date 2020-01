Un total de 26 països tornaran a competir en el Trofeu Borrufa

Un total de 26 països estaran representats en la 28a edició del Trofeu Borrufa, tot un referent de l'esquí infantil i que forma part del calendari de la FIS. A la presentació, que ha tingut lloc aquest dimarts a la sala d'actes de Crèdit Andorrà, s'ha destacat "la importància de l'esquí en un país de muntanya com Andorra", i és que del 27 al 30 de gener l'estació d' Ordino Arcalís acollirà una competició que sumarà ja 28 edicions, de les quals 20 ha estat patrocinada per Crèdit Andorrà. El Trofeu Borrufa tindrà com a novetat la prova del 'team event', que es portarà a terme a la pista Canaro. D'aquesta manera, les dues valls tindran l'oportunitat d'acollir proves de la competició infantil.

Han presidit l'acte la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva; el conseller d'esports d'Ordino, Jordi Serracanta; el president del comitè organitzador del Trofeu Borrufa, Xabier Ajona; el president de la FAE, Josep Pintat, i Joan Ramon Mas, director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Tranformació Digital Clients de Crèdit Andorrà. Tots els parlaments han coincidit en fer un agraïment a l'entitat bancària pel "suport que porta a terme a aquesta competició durant tant de temps".

Dels 26 països representats, els més nombrosos tornaran a ser França i Espanya, i el més llunyà que es desplaçarà a les muntanyes andorranes serà el de Nova Zelanda, que repeteix d'edicions anteriors. La representació andorrana estarà formada per dos equips; el primer amb un total de 10 integrants i el segon amb 9.