Palamós, Lleida, Figueres i Badalona contacten amb l'FC Andorra per quedar-se el club

Andorra la VellaLa ratificació des de Govern que la temporada vinent l'FC Andorra no podrà disposar de l'Estadi Nacional per jugar com a local va fer reaccionar ràpidament Piqué, que va contestar per xarxes socials assegurant que "els estan fent fora" i que no tindria més remei que emportar-se el club fora del Principat. Una afirmació o amenaça que té molt atents alguns ajuntaments espanyols i principalment catalans, tal com informa el diari l'Esportiu.

Els aspirants que estarien encantats de rebre el club són Lleida, Badalona, Figueres i Palamós. Malgrat aquests contactes, això sí, la prioritat de la direcció del club continua sent negociar la continuïtat de l'entitat a terres andorranes.