Pallardó no compareixerà al judici del ‘cas BPA’

Andorra la VellaRafael Pallardó era un dels testimonis clau del ‘cas BPA’. S’autoanomenava el caixer automàtic de BPA pel riu de milions d’euros que portava del grup de la màfia xinesa a Espanya liderat pel capo Gao Ping. Pallardó està processat a Espanya juntament amb Gao Ping i més d’un centenar de membres i col·laboradors del grup criminal. A Pallardó li demanen 15 anys de presó i 50 milions de sanció.

Pallardó ha enviat un escrit al tribunal de Corts pel qual anuncia que no compareixerà demà per declarar tal com estava previst. És el segon cop que fa la mateixa jugada. Estava convocat un dia i va dir després que no vindria. Posteriorment, va anunciar que sí assistiria i ara ha tornat a canviar.

L’empresari valencià Rafael Pallardó era la peça clau de la màfia xinesa a BPA. Va portar d’Espanya a Andorra fins a setanta milions d’euros generats pel grup criminal de Gao Ping i els enviava a la Xina on els beneficiaris eren els familiars, fonamentalment el pare, de Gao Ping.