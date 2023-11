Les paraules del síndic Carles Ensenyat en memòria de Toni Martí

Andorra la VellaEl síndic Carles Ensenyat s'ha mostrat colpit per la mort de Toni Martí. Ha destacat que és una figura de la qual va aprendre moltíssim i ha volgut destacar tres aspectes de la seva persona humana i políticament:

1) La seva capacitat d'entendre l'altra part, entendre a qui no opinava com ell per ser capaç d'arribar a acords

2) La seva estima per Andorra, que anava més enllà de qualsevol mesura. Qualsevol acte en què ell participés, el seu únic objectiu era potenciar Andorra.

3) Tenia una ànima política i de servei públic en favor d'Andorra en tots els porus de la seva pell.