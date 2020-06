Els parcs infantils podran obrir la setmana que ve

Els parc infantils podran obrir la setmana que ve després que el Govern hagi aprovat les condicions d’ús d’aquests espais en què caldrà seguir un seguit de normes com són la higiene de les mans, mantenir les distàncies i l’ús de la mascareta. A més, s’hauran d’extremar les mesures d’higienització d’aquests espais, tal com ha recordat el ministre portaveu, Eric Jover, que ha manifestat que de manera paral·lela a aquesta decisió també s’ha aprovat que els centres que ofereixen servei d’esplai i aquells que fan activitats de lleure, com ara casals i activitats d’estiu, puguin relaxar una mica els màxims dels grups de convivència en què s’ha de distribuir els infants.



D’aquesta manera, entre els tres i els sis anys aquests grups podran ser de com a màxim quinze infants i els majors de sis anys podran estar en unitats de com a màxim 20 infants. Des de l’executiu es recorda que els infants d’una mateixa unitat de convivència es poden relacionar entre ells però no amb infants d’altres grups i es reitera que en l’organització de les activitats caldrà tenir en compte les normes de seguretat sanitària com el distanciament o la higiene de mans.