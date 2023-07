Els pares de Nadia Nerea, a presó per estafar més de 400.000 euros

Andorra la VellaLa sala penal del Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna de 5 anys de presó per a Fernando Blanco, pare de Nadia Nerea, per un delicte continuat d'estafa agreujada en enriquir-se amb 402.000 euros de donatius que havien de servir per sufragar els tractaments mèdics de la malaltia rara de la seva filla, segons ha informat Ràdio Seu. La mare de la menor, Margarita Garau, condemnada pel mateix delicte a 3 anys i mig de presó, no va recórrer al Suprem. Així, l'alt tribunal ha rebutjat el recurs que va presentar l'home contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va confirmar les condemnes que l'Audiència de Lleida va imposar a la parella.

La Sala considera que els fets provats de la sentència confirmada recullen amb total claredat que els pares van constituir l'Associació N.N. per a la Tricotiodistròfia i malalties rares de Balears, que tenia com a objecte social recaptar fons per a la investigació de la malaltia i ajudar famílies amb nens amb malalties rares, però que en realitat la finalitat "era obtenir l'enriquiment personal dels acusats". El pare figurava als estatuts de l'Associació com a president i la mare com a tresorera.

El tribunal explica que els fets jutjats detallen els freqüents i importants reintegraments dels comptes bancaris de l'Associació per pagar les despeses privades dels acusats, que van arribar a rebre 402.000 euros de diners il·lícitament obtinguts per al seu enriquiment personal.

La sentència del magistrat Juan Ramón Berdugo assenyala que els pares de la Nadia van aparèixer davant dels mitjans de comunicació "apel·lant a la generositat del públic" davant la urgència d'atencions mèdiques costoses econòmicament per salvar la seva filla que eren "irreals", alhora que facilitaven un número de compte bancari per recaptar els donatius. Segons la sentència, el pla constitueix un "marc objectiu perfectament idoni per suscitar sentiments humans de solidaritat amb les nenes i els seus pares, i, en conseqüència, també moure'ls a fer les aportacions buscades pels acusats", que van aconseguir així milers d'euros procedents de diverses persones que pensaven que contribuïen a la curació de la menor.

La Sala manté el decomís dels béns intervinguts als acusats i respecte a les al·legacions sobre les responsabilitats civils, la sentència recorda que està en tramitació un altre recurs de cassació per resoldre les qüestions relatives als pronunciaments civils. Això un cop el TSJ va ordenar retrotraure les actuacions perquè l'Audiència redactés de manera individualitzada els perjudicats que han de ser indemnitzats.