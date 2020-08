La part positiva de la pandèmia

Amb el transcorregut del 2020 i el període de confinament viscut, els banders han fet 42 atestats respecte dels 106 que van fer durant tot el 2019 per caça, pesca i gossos perillosos. Així, segons detallen des del cos, enguany porten 6 atestats per caça, 7 per pesca i 29 per gossos potencialment perillosos respecte dels 13 per caça, 15 per pesca i 78 per gossos potencialment perillosos que hi va haver durant tot l'any anterior.

A més, la majoria d'aquests atestats s'han pogut adaptar al nou procés simplificat que inclou el nou projecte de llei per a la modificació de la llei del Cos de Banders. "El que s'ha buscat és simplificar el procediment sancionador amb una reducció dintre d'aquestes sancions" i si es paga durant els primers deu dies hàbils, el sancionat té una reducció del 40% del cost de la sanció, ha explicat el director del Cos de Banders, Ferran Teixidó. Fins ara, els banders eren els encarregats de fer l'atestat però després havien de tramitar-ho a Agricultura i feia el procediment sancionador molt llarg, ha declarat Teixidó, qui ha afegit que amb el canvi és tot molt més àgil i en el moment que es fa efectiva la sanció ja es tanca l'expedient.

Aquest nou procés simplificat s'aplica per a les sancions per gossos potencialment perillosos, ja que a banda, la nova modificació de la llei dona plena potestat al cos des que comencen un control, continuen amb l'atestat i resolen l'expedient. "Es pretén simplificar el procediment i que la persona, com que solen ser infraccions molt evidents, ho accepti directament". De fet, aquest procés simplificat també s'aplica en certes infraccions de la caça i la pesca. En la pesca es pot aplicar per infraccions lleus i menys greus i en la caça per infraccions lleus i greus. En aquest apartat, Teixidó ha subratllat que en caça és quan menys es pot aplicar el procés sancionador simplificat "perquè moltes de les sancions són molt greus". Tot i així, el nou procés no necessàriament ha de ser efectiu, ja que la persona pot recórrer igualment.

Per tant, amb dades a la mà dels darrers anys, es pot observar com la gran majoria dels atestats es podien haver inclòs dins d'aquest procés simplificat. Entre el 2016 i el 2020, hi ha hagut 260 atestats per gossos potencialment perillosos i un 100% d'aquests es podien haver adaptat al procés simplificat. Pel que fa a la pesca, en el mateix període de temps s'han fet 48 atestats i 44 s'adapten al procés simplificat, i quant a la caça, dels 67 atestats, tan sols 35, un 52%, s'adapta al nou procés. Així, més concretament, entre el 2019 i 2020, tots els atestats per gossos potencialment perillosos i pesca s'adapten al procés simplificat i per caça, tan sols es poden adaptar sis atestats del 2019 i cap d'aquest 2020.