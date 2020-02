El 16 de març començarà el procés per ser donant de medul·la òssia

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha presentat aquest dimarts el procés per ser donant de medul·la òssia a Andorra. Benazet ha indicat que "a partir del 16 de març es podrà començar a fer els tràmits", un fet que representa un pas endavant per les donacions del Principat. El mateix responsable de la cartera de Salut ha indicat que "aviat es podrà fer donació de còrnia i en no gaire temps, es podran fer extracció de diferents òrgans, com el de ronyó".

El ministre Martínez Benazet ha estat acompanyat per Cristina Vilanova, assessora del ministeri de Salut, i Cristina Pérez, llevadora del SAAS i persona que gestionarà el primer contacte dels interessats en fer donacions.

En aquest sentit, Vilanova ha estat l'encarregada d'explicar quins són els passos a seguir si es vol ser donant de medul·la òssia a partir del 16 de març. Segons Vilanova, "primer de tot caldrà informar-se mitjançant el web de la fundació Josep Carreras o 'andorra.medullaossia.ad'". Vilanova explica que el segon pas serà "omplir el formulari per donar la conformitat". Un cop el SAAS rebi el formulari i el consentiment, se citarà a l'interessat per fer la prova d'HLA, per veure la comptabilitat donant-receptor. Si en unes setmanes tot és correcte, segon Vilanova, "el donant rebrà un SMS en què s'indicarà que entrarà a formar part del registre internacional". El darrer pas, el tercer, serà quan hi hagi la necessitat d'una extracció. Segons l'experta, "el donant haurà de passar diferents proves prèvies a l'operativa, que podrà ser per extracció de sang perifèrica o per medul·la òssia".

No tothom podrà ser donant, ja que segons Cristina Pérez, "només poden ser donants les persones entre 18 i 40 anys". Hi ha casos d'exclusió per ser donants: els que estiguin exclosos en el procés habitual de donació de sang, els que tinguin diagnosticades malalties cròniques greus, i infeccions de transmissió de sang, entre d'altres.

El procés des que es fa el pas d'informar-se fins que hi ha l'extracció pot trigar anys, però està clar que les dues primeres visites es faran al SAAS, tant la primera visita com la de donant potencial. La tercera visita que es portarà a terme quan el donant sigui compatible també es farà al SAAS, tot i que l'extracció final, sigui per sang perifèrica com per medul·la òssia, es farà a un dels hospitals de referència de Barcelona, és a dir, Sant Pau o el Clínic.

El cost dels desplaçaments i allotjament del donant anirà a càrrec de Redmon i, segons ha indicat el mateix ministre Benazet, "el donant no tindrà cap tipus de cost". A la presentació també s'ha indicat que "els donants tindran el 100% de la baixa a càrrec de la CASS, sigui per la donació de medul·la òssia com de qualsevol altre òrgan que es pugui donar", segons ha indicat el ministre de Salut.

El mateix Martínez Benazet ha reconegut que "aquest és un pas important que ens venia reclamant Atida ( Associació de Trasplantats i Donants d'Andorra) de cara a que els andorrans puguin donar òrgans". El ministre de Salut ha afegit que "continuem treballant perquè d'aquí a poc es pugui fer la donació de còrnia i l'extracció d'òrgans com el ronyó".