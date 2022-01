El Pas de la Casa serveix 600 racions d'escudella tot i la neu

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 28 de gener de 2012, va ser notícia...

La neu ha estat la protagonista de la celebració de l'escudella de Sant Antoni al Pas de la Casa. El cònsol major de la parròquia, Jordi Mas, ha celebrat que aquesta hagi acompanyat la jornada, indicant que 'és un dia esplèndid' perquè calia que arribés la neu. Tot i que ha reconegut que el clima no afavoreix l'afluència de visitants a menjar escudella, ha indicat que 's'ha de mantenir la tradició', i que per això hi ha molta gent que s'hi ha acostat igualment.

Tot i les baixes temperatures, els escudellaires han arribat a servir prop de 600 racions, ja que alguns del visitants s'han acostat, no només amb el plat sinó també amb carmanyoles o cassoles per omplir.

Entre els assistents, a més del cònsol major, Jordi Mas, han gaudit de l'escudella el cònsol menor, Jordi Torres, i gairebé tots els consellers del Comú, inclosos els membres de la minoria, Joan Sans i Eluska Galdós.