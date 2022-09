El Pas mostra preocupació per la benzina més barata a França i insten Govern que reaccioni

Pas de laEls comerciants del Pas de la Casa, segons diferents fonts consultades, han manifestat la seva preocupació perquè el litre de benzina ja és més barat en part de les estacions franceses que a Andorra. La rebaixa del preu del carburant a França subvencionada amb diners públics ha augmentat des del passat dijous i durant dos mesos de 18 a 30 cèntims per litre, al que se sumen 20 cèntims addicionals en les gasolineres de Total Energies.

Aquesta situació, segons les fonts, és un problema per al Pas de la Casa perquè dins del flux de turistes francesos un dels motius importants de desplaçar-se fins a Andorra és fer el ple del dipòsit del vehicle. L’estalvi que suposava una benzina més barata al Pas era un factor motivacional per traslladar-se fins el Principat. Un cop a Andorra, els turistes adquireixen molts altres productes, sovint alcohol o tabac, perquè la diferència de preu del carburant ja els compensava la despesa en benzina de desplaçar-se fins a Andorra.

Els comerciants consultats han comentat que aquesta situació s’hauria de revertir perquè el turisme al Pas no es vegi afectat. En aquest sentit, demanen a Govern que apliqui també, com ha fet Espanya, una reducció del preu dels carburants per fer que torni a ser competitiu en relació amb els països veïns tenint en compte la menor càrrega impositiva que hi ha al Principat.