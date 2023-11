Pau Augé de AugéHoldingGroup: "Biotecnologia, Fintech, Blockchain, Salut i Esports Digitals, claus per diversificar l'economia d'Andorra"

Andorra la VellaLa biotecnologia, el 'fintech', el 'blockchain', la salut i el benestar i els esports digitals són els cinc sectors que serien més "interessants" per a la diversificació de l'economia del país. Així ho creu el director d'operacions i negoci d'AugéHoldingGroup, Pau Augé, que defensa que "a llarg termini" aquests sectors podrien tenir un important pes en el PIB del país. Què cal fer perquè aquests àmbits tinguin realment presència al país? Doncs lluny de les crítiques habituals a la burocràcia Augé es mostra clar: que les entitats financeres no siguin tan restrictives i obrin la porta a aquests nous negocis. Aquesta serà una de les visions que Augé i altres experts de la seva empresa compartiran amb els assistents a la xerrada 'Els sectors clau per a la diversificació econòmica d'Andorra' que tindrà lloc el dijous a les 19 hores a l'hotel Roc Blanc en el marc de l'Speakers'Corner.

El director d'operacions i negoci d'Augé destaca que alguns dels sectors ja estan "desenvolupats des de la perspectiva institucional" però a la realitat "si es mirés el seu pes al PIB seria de menys del 0,5%". L'expert assenyala que per atreure inversió estrangera és important que el país sigui "atractiu fiscalment, que ja ho és, i financerament", i és precisament en aquest darrer apartat on creu que hi ha més camí a recórrer. "Hi ha una paranoia absoluta" de les entitats davant certs negocis, lamenta. "Si la diversificació en termes teòrics arriba al país, però operativament no es pot fer és molt difícil de base que l'economia es pugui diversificar", valora, i afegeix que certes qüestions com els terminis necessaris per obrir un negoci "no és un element determinant" per frenar aquesta inversió estrangera.

Veu de bon ull l'acord d'associació, ja que creu que posarà fi a una "plaça financera oligopolística". Si a Andorra s'instal·lés una gran empresa creu que seria interessant, ja que crear "un precedent seria fonamental" però també remarca que "en molts sectors ningú no vol ser un conillet d'índies". I si Irlanda és una seu de grans societats matrius és "essencialment per la promoció" (amb la qual cosa defensa que el Govern potser "no fa prou" per a la promoció) i també perquè "té un sector financer adaptat als projectes internacionals", la qual cosa manca a Andorra. I en aquest sentit, remarca que els grans avenços per a l'economia del país han estat la "liberalització de la inversió estrangera"; l'homologació internacional i no ser considerada un paradís fiscal i creu que "el clau final al taüt de l'Andorra tancada serà l'eliminació del proteccionisme" que suposarà l'acord d'associació. I aquest debat, destaca, sovint "no es porta sobre la taula perquè potser no interessa".