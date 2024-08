Pau Etxaniz, el medallista olímpic de la Seu que la Generalitat no considera català

Andorra la VellaPau Etxaniz, flamant medalla de bronze en K1 de piragüisme, nascut a Donosti, de mare catalana i pare basc, i criat a la Seu d'Urgell (Alt Urgell), no és considerat com a esportista català ni per la Generalitat de Catalunya ni tampoc per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

Segons ha informat Racó Català, tant el Govern com l'ens esportiu han elaborat una llista d'atletes olímpics catalans a París en la qual hi figuren 97 noms, cap d'ells és el d'en Pau Etxaniz. En declaracions a RAC1, el medallista ha afirmat que "em sento català i em sento basc. Tinc el millor dels dos llocs". Etxaniz, actualment de 23 anys i resident a Euskadi, té família a Osona i a l'Alt Urgell. El seu pare, i també entrenador, és l'expiragüista olímpic Xabi Etxaniz.

Aquest fet ha generat polèmica i debat entre la comunitat esportiva i els aficionats, que veuen en Pau Etxaniz un clar exemple de lligam entre Catalunya i el País Basc. La seva exclusió de la llista oficial d'atletes catalans ha estat rebuda amb sorpresa i desconcert, especialment després de la seva destacada actuació als Jocs Olímpics de París.