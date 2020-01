La pedalada solidària vol recaptar un mínim de 1.700 euros

El proper 1 de febrer, el Poliesportiu d'Andorra acollirà la segona edició de la pedalada solidària, organitzada pel MoraBanc Andorra i Caldea, amb la col·laboració dels comuns d' Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp. Un total de 85 bicicletes s'han posat a l'abast del públic que desitgi col·laborar, a un preu de 20 euros. Tota la recaptació, fins i tot la fila 0, anirà destinada al programa d'Unicef a Bhutan que té com a objectiu dotar de recursos a les escoles del país per fer-les el més inclusives possible.

Des del MoraBanc Andorra, el director de comunicació Gabriel Fernández ha indicat que "volem repetir l'experiència de l'any passat, però amb una petita modificació". I és que a diferència de l'any passat, la pedalada solidària només tindrà una sessió, que començarà a les 6 de la tarda, però augmentarà el nombre de bicicletes, que passa de 40 de l'any passat a 85 d'enguany. En aquest sentit, Fernández ha comentat que "els tècnics de Caldea ens han recomanat fer una única sessió d'una hora i mitja de durada".

Per part del Club Caldea, la seva directora Laurence Favrel ha indicat que "com ja col·laborem amb el MoraBanc Andorra i l'Unicef, ha estat molt fàcil dir que sí". Per aquest motiu, Favrel ha expressat que "animem als socis a participar".

Tota la recaptació anirà destinada al programa que disposa Unicef a Bhutan. En aquest sentit, la directora d'Unicef Andorra, Marta Alberch, ha indicat que "qui no pugui participar en la pedalada solidària, també hi haurà una fila 0 per poder fer donacions".

Per aconseguir les 85 bicicletes que es muntaran al Poliesportiu d'Andorra, l'organització de la pedalada ha demanat suport als comuns d'Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp, per d'aquesta manera aconseguir el nombre de bicicletes que calen. Per reservar una bicicleta per la pedalada solidària, cal entrar a la plataforma de venda d'entrades de MoraBanc.