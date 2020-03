La pensió on s’allotja el treballador explotat a Auvinyà el vol fer fora

La gerència de la pensió Caty, a Sant Julià de Lòria, hauria demanat als serveis socials del Govern que busqui una nova residència per al Julio, l’home que ha estat treballant sense papers durant 12 anys en una explotació agrícola d’Auvinyà. Segons ha pogut saber l’ ARA Andorra, la dona que gestiona la pensió considera que la presència del Julio a l’establiment “és un problema” després d’assabentar-se de les amenaces que ha patit l’home. La gerent s’ha excusat dient que estava molesta per la publicació d’una fotografia als mitjans on apareix l’habitació on s’allotja en Julio.

L’assistent social que porta el cas ha contestat a la gerent que estudiaran la petició, però que cal un temps perquè es pugui cercar, si s’escau, un nou allotjament per a l’home. Cal recordar que el Julio, sense cap recurs ni prestació a causa que mai ha estat donat d’alta com a treballador i, per tant, mai ha gaudit de cap dret, va ser atès pels serveis socials, que van buscar-li una sortida a la seva penosa situació.

Des que el cas va sortir a la llum, arran de la detenció del masover quan es va conèixer que l’operari havia patit un greu accident, s’han succeït episodis d’amenaces i pressions cap al treballador explotat. Justament aquest dimarts el Julio ha denunciat davant la policia que aquest cap de setmana dos homes de nacionalitat portuguesa l’esperaven a l’entrada de la pensió i, segons recull l’atestat policial, assenyalant-lo amb el dit índex un d’ells li va dir: " Estas a por uma familia mal, lembraste cuantos sao hoije, lembrate cuantos sao hoije" (estàs posant una família molt malament, recorda el dia d’avui, recorda el dia d’avui).

L’altre home l’esperava a la vorera del davant i, sempre segons la denúncia, van marxar junts deixant al Julio, que presenta un quadre de diversitat intel·lectual, novament atemorit i en situació d’indefensió.