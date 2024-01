Els pensionistes exigeixen més agilitat per reformar la llei de pensions

Andorra la VellaSegons Jacint Risco, representant dels pensionistes a la CASS, la tardança en la reforma de les pensions posa en perill la seva viabilitat. Risco destaca la urgència de la reforma sanitària, però subratlla la necessitat de fer esforços immediats per garantir la sostenibilitat de les pensions. Adverteix que aquesta reforma hauria d’haver-se dut a terme fa temps i critica que Andorra sembla haver-se quedat enrere en comparació amb altres sistemes europeus de pensions que ja han experimentat canvis.

Segons informa RTVA, la Federació de la Gent Gran coincideix amb aquesta preocupació i insta a realitzar els canvis necessaris a través de la llei. El president de la federació, Fèlix Zapatero, destaca la importància de tenir una llei que contempli el futur del sistema de pensions per evitar modificacions anuals via pressupost estatal. Subratlla la necessitat de tenir una visió a llarg termini, amb plans per als pròxims 5, 6, 7 o 10 anys.

Entre les mesures recomanades per la CASS destaquen l’augment progressiu de les cotitzacions, l’increment de l’edat de jubilació i la creació de plans d’empresa de pensions.