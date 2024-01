Pèrdua del 20% dels passatgers de l'aeroport d'Andorra-la Seu en un any

Andorra la VellaL’Aeroport Andorra-la Seu d’Urgell ha tancat el 2023 amb 9.380 passatgers, una xifra que representa una reducció del 20,29% respecte del 2022, quan va haver-n'hi 11.283, segons recull Ràdio Seu. Tot i això, des d'Aeroports de Catalunya han destacat que aquesta xifra encara és un 45,51% per sobre de la que hi va haver l'any 2021, quan van fer ús de la infraestructura 5.145 persones.

Aquestes dades fan referència a tots els passatgers que rep la pista urgellenca, no només pel que fa als actuals vols comercials sinó també a vols privats i particulars o a d'altres activitats aèries que acull la instal·lació.

El mes amb més volum de viatgers al 2023 va ser el març, amb 983 passatgers. També es va registrar una xifra semblant durant els mesos de febrer (931), juny (880), desembre (865) i juliol (842). Des de l'Aeroport també valoren bé la xifra d'usuaris durant els mesos d’octubre (772), gener (758) i novembre (737). En canvi, l'activitat va ser menor a l’abril (618), l’agost (651) i el setembre (662).

El nombre total d'operacions també s'ha reduït respecte del 2022: n'hi ha hagut 4.652, un 22,2% menys que les 5.686 que hi havia hagut l'any anterior. I en aquest cas, també hi ha davallada si es compara amb les operacions que hi va haver al 2021, que van ser 6.846, un 47,13% més que aquest darrer any 2023.

En aquest balanç, l'Aeroport Andorra-La Seu atribueix aquestes fluctuacions en funció dels mesos al fet que fins aquest any passat la connexió amb Madrid-Barajas ha estat l'única línia comercial regular que hi opera. A això cal afegir-hi que hi ha hagut algunes jornades en què aquests vols s'han cancel·lat, o bé s'han desviat a Lleida-Alguaire, per problemes tècnics o de mal temps, que el Govern d'Andorra -com a responsable de la comercialització- ha mirat d'abordar en converses amb l'adjudicatària, Air Nostrum. En aquest sentit, creuen que l'estrena de la nova connexió amb Palma, aquest començament de 2024, pot ajudar a tornar a augmentar el nombre de viatgers i a reforçar els mesos de menys activitat.