El perfil de detingut per conduir begut: home resident d'entre 25 i 45 anys, que és aturat a la nit en un control

Andorra la VellaHi ha un patró que es repeteix en el registre de detencions per suposats delites contra la seguretat en el trànsit practicades pel cos de policia d'Andorra aquesta setmana passada, entre el 26 d'abril i el 2 de maig: el d'un home resident d'entre 25 i 45 anys que, de matinada, dona positiu per alcoholèmia. De les 11 detencions per aquest tipus de delicte, deu d'elles són a homes i només una dona és arrestada. La majoria d'infraccions es cometen de nit, entre la mitjanit i les dues de la matinada, tot i que n'hi ha una que es produeix al migdia, a les 14:55h. De fet, aquesta darrera és l'única prova d'alcoholèmia que es practica arran d'un accident amb danys materials. La resta es fan en controls rutinaris, de nit.

Normalment, la majoria de detinguts de matinada són joves, però aquesta setmana només un dels detinguts té menys de 25 anys, concretament en té 19. La majoria d'arrestats superen la trentena, de fet molt d'ells tenen entre 30 i 40 anys.