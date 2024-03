Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional informa en les seves xarxes que, després de l'avaluació d'aquest matí, s'ha decidit baixar el grau de perill d'allaus a nivell tres d'alerta.

Tot i això, avisen que aquest continua sent un nivell elevat i que s'ha d'anar amb molt de compte per moure's per la muntanya.