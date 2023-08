Perill d'incendi forestal de nivell 1 en la zona sud i centre del país i fins a 2.000 metres

Andorra la VellaEls bombers han actualitzat aquest dijous al matí el perill d'incendis a nivell 1, és a dir, perill d'incendi forestal alt, a la zona sud i la zona centre del país i fins a 2.000 metres. De moment, la resta de territori continua tenint un nivell 0. Aquest canvi és causat per l'acumulació de dies sense precipitació, amb temperatures altes i humitats relatives baixes de dia, que no recuperen a la nit, han informat. Malauradament, aquesta dinàmica encara s'accentuarà més a partir de divendres, amb una nova entrada de sud que tindrà el seu màxim de cara al cap de setmana. Tot i que encara no s'ha confirmat, els bombers alerten que és possible que el cap de setmana i principis de la setmana que ve pugui pujar el nivell de perillositat d'incendi.

A mode de recomanació, cal seguir els consells preventius establerts per aquestes situacions. Es recomana no llençar les burilles enceses ni els llumins ni quan es camina ni des del cotxe. Cal respectar les limitacions d'accés a les zones forestals. Si es va al medi natural amb vehicle particular, cal aparcar-lo bé sense envair els caminis i pistes, a més de no fer-ho en zones herboses, ja que el contacte directe del tub d'escapament molt calent del vehicle amb l'herba seca és suficient per iniciar un incendi. S'ha d'aparcar als espais habilitats i sempre fora de les finques particulars. Cal deixar lliures les vies d'accés perquè hi puguin circular els vehicles d'emergència si fos necessari. No deixar mai escombraries ni deixalles al bosc, i per tant, cal utilitzar els serveis de recollida i els contenidors adients. Finalment, cal tenir en compte que només es pot encendre foc als llocs permesos, com les zones de pícnic i només en l'època permesa per les autoritats.