El perill d'incendi molt alt pot arribar a tot el país

El perill d’incendi és molt alt a la zona sud del país i el fet que les temperatures siguin elevades aquests dies fa que aquesta situació vagi guanyant terreny i que es pugui estendre a les zones en què a hores d’ara és alt: Ordino, Canillo i Encamp. Des de Protecció Civil informen que el fet que el risc sigui molt alt a la zona sud del país fa que els berenadors i les zones de barbacoa de Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i la Massana continuïn tancades i, tot i que les d’Ordino, Canillo i Encamp estan obertes, segons vagi evolucionant la situació podria ser que es tanquessin si el perill arriba a molt alt. Per aquest motiu, es recomana les persones que tinguin pensat sortir a la muntanya aquest cap de setmana a fer una barbacoa, que consultin amb els comuns abans de planificar aquesta sortida.

El director de Protecció Civil, Cristian Pons, ha manifestat que el perill "molt alt d’incendi continua guanyant terreny" a mesura que es mantenen les temperatures altes. En aquest sentit, cal destacar que aquest divendres les màximes poden arribar als 34 graus i el dissabte també s’espera que es pugui arribar a aquesta mateixa temperatura. A més, tot i que aquest dissabte a la tarda hi poden aparèixer núvols no s’esperen precipitacions, amb la qual cosa serà un cap de setmana calorós. De fet, només hi pot haver certa inestabilitat diumenge a la tarda.

Des de Protecció Civil incideixen en els missatges per prevenir incendis com no llençar burilles ni llumins; si es fan barbacoes fer-ho només en els espais habilitats; apagar bé el foc i vigilar-lo en tot moment mentre es fa la barbacoa. També es recorda que no es deixi brossa o objectes de vidre a zones boscoses.