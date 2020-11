El comú s'ennuega amb els Serradells

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha lamentat que la demanda d’un nou peritatge per part d’una de les empreses implicades en l’incendi dels Serradells hagi tornat a posposar l’inici de les obres, que de fet fa poc la Batllia havia autoritzat. D’aquesta manera, espera que un cop resolta aquesta demanda, que suposarà la realització de noves proves a la teulada de l’edifici, les obres de reconstrucció puguin començar. Ara l’inici seria a principis del 2021.

“No ha passat res que no es pugui preveure quan les coses entren a la seu judicial”, ha afirmat Marsol, afegint que tot i que “costa assumir” un nou retard el fet que les parts puguin demanar més proves “forma part de l’estat de drets”.

Així, ha manifestat que tot i que se’ls diu que poden començar les obres, el fet que el peritatge afecti la teulada fa “molt difícil” que els treballs puguin arrencar de manera efectiva, amb la qual cosa, esperen que de cara al gener la via judicial pugui estar resolta i els treballs puguin, finalment, iniciar-se, de tal manera que el 2022 es pugui tenir la reconstrucció completada.

Marsol ha recordat que la corporació comunal ja va adjudicar les obres abans de la pandèmia, que les va posposar per la crisi sanitària, i quan “semblava que havien de començar” una de les parts va presentar una demanda a la Batllia per demanar més proves pericials, una petició, ha tornat a admetre Marsol, que els va “sorprendre, després de "tant de temps”. Ara fa uns dies la Batllia havia autoritzat el comú que iniciés les obres però l’empresa afectada ha demanat una altra prova pericial que ha tornat a endarrerir l’inici dels treballs.

D’altra banda, i qüestionada pels mitjans de comunicació sobre el posicionament de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) sobre la llei de finances comunals, Marsol ha manifestat no saber a què es refereixen quan parlen d’increment de pressió fiscal i ha concretat que els comuns l’únic que han establert és un increment dels topalls tenint en compte que la llei s’ha d’aprovar per un període llarg de temps i per poder tenir aquesta opció a la llarga, però no com a mesura immediata. De fet, ha manifestat que el comú d’Andorra la Vella no té eal cap modificar cap topall en aquest mandat.