Es permetran els accessos rodats a Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres el 14 de juny

Andorra la VellaAquest any l'obertura s'ha retardat unes setmanes a causa de les abundants precipitacions. A partir del divendres 14 de juny podran accedir a la zona, tal com ho estableix l'Ordinació reguladora aprovada el 2020, els vehicles de més de dues rodes. Si la climatologia ho permet, hi podran circular fins al 8 de desembre.

Segons la normativa, que estableix limitacions temporals en els sectors de Camp de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres, per accedir-hi cal disposar d'un carnet específic que costa 5 €. Per obtenir-lo, cal adreçar-se al servei de Tràmits del Comú a partir del dilluns 10 de juny, de dilluns a divendres de les 8 h a les 14.30 h, o bé omplir la sol·licitud que es pot descarregar de la web www.santjulia.ad.

Els visitants i aquells que no disposin del carnet hauran d'abonar 25 € per persona i vehicle. Les entrades es poden adquirir al servei de Tràmits, a l'oficina de Turisme de la plaça Laurèdia o bé a la caseta situada a la barrera d'accés on hi haurà un guàrdia que controlarà el pas. La vulneració de les prescripcions de l'Ordinació reguladora té la consideració d'infracció administrativa i les sancions van dels 50 als 3.000 €.