Els perruquers, a l'expectativa sobre les normes de seguretat que hauran de complir

"El sector està molt tocat i hi ha molt nerviosisme", d'aquesta manera qualifica el president del gremi de perruquers, Manel Rodríguez, la situació en què es troba el sector. En l'horitzó hi ha la possibilitat que puguin reobrir els seus establiments el 18 de maig després de dos mesos "amb pèrdues i zero ingressos" i amb diferents dubtes sobre les mesures de seguretat que hauran de complir.

D'aquesta manera, des del sector no mostren una visió molt optimista malgrat consideren que tindran "molta feina" un cop puguin tornar a pujar les persianes del seu negoci. En aquest sentit, Rodríguez manifestat que segur que hi haurà empreses que hauran d'optar per reduccions horàries o per suspensions temporals dels contractes de treball, una mesura sobre la qual tindrà un impacte clau el fet que la gent pugui permetre's o no anar a la perruqueria un cop es reprengui l'activitat.

Des de les perruqueries, afirma Rodríguez, ja es treballava amb el personal just abans de la crisi i caldrà veure, per tant, com es podran organitzar un cop puguin obrir. I és que també caldrà tenir molt en compte com s'hauran d'adaptar a les noves normes de seguretat i higiene que s'estableixin. Així, i tot i que no hi ha encara cap protocol tancat, sembla evident, assenyala el president del gremi, que s'hauran de respectar les distàncies mínimes, uns aforaments limitats i tot el material de protecció tant per al personal com per als clients. En aquest sentit, és possible que a més de la distància entre els clients s'hagin d'instal·lar, també, mampares, un fet que faria que els establiments haguessin de fer front a aquesta despesa. A banda, tenen clar que el material que es faci servir per als clients, com les capes, hauran de ser d'un sol ús. Un altre dubte que es planteja el sector és com podrà gestionar el personal el fet d'haver de treballar, per exemple, "sis o vuit hores" amb mascareta, un fet que a hores d'ara veuen com una opció complexa.

Ara bé, cal recordar que les diferents fases que va marcar l'executiu per al retorn de certs sectors a l'activitat estaran marcats per les dades sanitàries i que, per tant, la reobertura de les perruqueries estarà subjecta a l'evolució de la crisi sanitària.