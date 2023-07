Personal interí contractat irregularment a Encamp, segons el Tribunal de Comptes

EncampEl Tribunal de Comptes ha assenyalat que a Encamp s’ha contractat personal interí sense seguir els procediments reglamentaris, segons explica RTVA. La informació surt de l’informe sobre els comuns del 2021, on s’especifica que les persones contractades treballaven al Funicamp. En el cas del comú d’Andorra la Vella, li retreu que hi ha uns complements salarials nomenats absorbibles que també es concedeixen sense que hi hagi regulació.