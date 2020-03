El personal sanitari rebrà aquesta setmana el material de protecció que els manca

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha assegurat aquest dimecres que ja ha arribat part del material de protecció que faltava a l’hospital i dijous n’arribarà més, “el suficient per cobrir tot el temps que duri la pandèmia”. Encara confinat a casa seva després d’haver tingut contacte amb un positiu de la Covid-19, el ministre ha demanat disculpes per l’estat d’inquietud que ha generat la manca d’Equips de Protecció Individual (EPI) entre el personal sanitari i ha garantit l’abastiment del material quan acabi la setmana. Sobre el tractament mèdic d’hidroxicloroquina que s’està donant als pacients amb afectació pulmonar, Martínez Benazet també ha avançat que “ens va arribant”.

Pel que fa a l’actualització de la xifra de contagis, Salut ha informat que actualment el Principat té 188 casos acumulats, dels quals hi ha 183 d’actius, 48 dels quals són professionals de la sanitat; s’han registrat dues defuncions i una més està pendent de confirmar si tenia coronavirus. El ministre ha destacat que un total de tres pacients s’han curat en les darreres hores i que “no tots els resultats que rebem són positius; en les darreres hores hem rebut 31 diagnòstics negatius de persones que només tenien una grip comú”. Més detalladament, ha explicat que a l’hospital hi ha ingressats 33 pacients positius, 4 dels quals són del Cedre, i 6 estan “estables però intubats amb respiració assistida” a l' UCI, “sense que cap sigui del centre sociosanitari”. D’altra banda, hi ha tres persones més que es troben a l’UCI i s’està pendent de saber si tenen la Covid-19. Els pacients que es troben a planta estan en situació estable, “alguns han presentat una millora destacada i els podrem donar d’alta els pròxims dies”. Al Cedre hi ha 14 malalts, 9 dels quals tenen confirmat el diagnòstic per coronavirus. En aquest sentit, ha matisat que tenen una trentena de resultats pendents de rebre.

El màxim responsable de la cartera de Salut ha destacat que 62 professionals sanitaris s’han reincorporat a l’hospital i la setmana vinent ho farà “una xifra similar”, després d’haver superat el període de confinament. En relació amb això, Martínez Benazet ha posat en relleu “l’ampli marge d’hospitalització que encara té el país, tant a l’UCI com a planta” però ha admès que “la feina és molta”.

Per últim, ha confirmat que la producció voluntària de mascaretes al país ha permès disposar d’unes 2.000 unitats que es repartiran entre comerços i farmàcies per garantir els serveis mínims.