El personal sanitari demana cobrar el 100% de la baixa laboral si es contagia o és aïllat

L'autoanomenat grup "Sanitaris en perill" demana que en cas de contagi, aïllament o confinament els professionals de la salut afectats pel coronavirus gaudeixin del 100% de les prestacions de la baixa laboral.

A través d'una publicació a la plataforma change.org, s'explica que "davant la pandèmia del coronavirus i la situació que viu el nostre país, ens sumem a la campanya #joemquedoacasa. Nosaltres els sanitaris tenim el deure de fer front a la situació i estar al peu del canó. Però no podem oblidar que estem en primera línia d'acció i per tant de risc d'infecció. Molts companys comencen a estar en règim d'aïllament per haver estat en contacte amb algun pacient contagiat i a poc a poc serem més els que en trobarem en aquesta situació. Venen dies difícils perquè podem contagiar-nos (amb tot el que suposa estar aïllat a casa amb nens, mascareta...) i per tots els torns que haurem de cobrir per manca de personal. Nosaltres estarem allà així que només demanem que no propagueu el virus i si podeu ajudar-nos a votar perquè cobrem el 100% des del primer dia en cas de resultar contagiats per la nostra feina".